У Миколаївській області виявили боєприпаси та техніку РФ, які окупанти залишили у селі
Правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.
"Прокурори спільно з працівниками поліції здійснили огляди чергових місць дислокації військовослужбовців країни-агресора у селах району" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в одному із домоволодінь Баштанського району Миколаївської області окупанти лишили по собі низку слідів їх перебування, зокрема боєприпаси, військову техніку, написи на стінах, а також інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів.
Правоохоронці опитали місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами. Наразі тривають досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у понеділок, 16 січня, пізно ввечері, російські окупанти вдарили артилерією по населеному пункту Очаківської громади. Є загиблий.
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