У Миколаївській області виявили боєприпаси та техніку РФ, які окупанти залишили у селі

Фото: У Миколаївській області виявили боєприпаси та техніку РФ, які окупанти залишили у будинку (facebook.com/mykprok)

Правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.