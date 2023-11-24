Покинули під час ганебного "штурму". ЗСУ затрофеїли російську БМП "Басурманін"

Зазначається, що ворог покинув БМП майже неушкодженою під час ганебного "м'ясного" штурму.

Наші військові неодноразово стикались у боях з російською модернізацією БМП-1 (БМП-1АМ "Басурманін"). Це перший випадок, коли вдалось затрофеїти її в справному стані.

"Після проведення необхідних регламентних робіт, БМП-1АМ "Басурманін" продовжить свою військову кар’єру, але вже на стороні Добра у складі 58 мотопіхотної бригади", - пише пресслужба.

Що відомо про БМП-1АМ "Басурманін"

Як розповідає АрміяInform, "Басурманін" є доволі простою та дешевою модернізацією застарілого БМП-1.

Модернізація торкнулась озброєння машини. Замість вежі з 73-мм гарматою 2А28 "Гром" було встановлено бойові модулі від БТР-82А з 30-мм гарматою 2А72 з комбінованим прицілом, 7,62-мм кулеметом ПКТМ та системою 902В "Туча". "Туча" дозволяє встановлювати аерозольні завіси.

Також БМП отримала нову радіостанцію Р-168-25У-2 "Акведук" й двигун УТД-20С1 від БМП-2.

Балістичний й протимінний захист залишився на рівні базового БМП-1. Сидіння не гасять енергію вибуху, а лобова проєкція відносно захищена лише від малокаліберних снарядів.