UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покинули під час ганебного "штурму". ЗСУ затрофеїли російську БМП "Басурманін"

Фото: БМП "Бамурманін" (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни поповнили парк бронетехніки трофейною БМП "Басурманін", яку росіяни покинули під час ганебного штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативного командування "Північ".

Зазначається, що ворог покинув БМП майже неушкодженою під час ганебного "м'ясного" штурму. 

Наші військові неодноразово стикались у боях з російською модернізацією БМП-1 (БМП-1АМ "Басурманін"). Це перший випадок, коли вдалось затрофеїти її в справному стані. 

"Після проведення необхідних регламентних робіт, БМП-1АМ "Басурманін" продовжить свою військову кар’єру, але вже на стороні Добра у складі 58 мотопіхотної бригади", - пише пресслужба. 

Що відомо про БМП-1АМ "Басурманін"

Як розповідає АрміяInform, "Басурманін" є доволі простою та дешевою модернізацією застарілого БМП-1. 

Модернізація торкнулась озброєння машини. Замість вежі з 73-мм гарматою 2А28 "Гром" було встановлено бойові модулі від БТР-82А з 30-мм гарматою 2А72 з комбінованим прицілом, 7,62-мм кулеметом ПКТМ та системою 902В "Туча". "Туча" дозволяє встановлювати аерозольні завіси. 

Також БМП отримала нову радіостанцію Р-168-25У-2 "Акведук" й  двигун УТД-20С1 від БМП-2. 

Балістичний й протимінний захист залишився на рівні базового БМП-1. Сидіння не гасять енергію вибуху, а лобова проєкція відносно захищена лише від малокаліберних снарядів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація