Оставили во время позорного "штурма". ВСУ затрофеили российскую БМП "Басурманин"

Отмечается, что враг покинул БМП почти невредимой во время позорного "мясного" штурма.

Наши военные неоднократно сталкивались в боях с российской модернизацией БМП-1 (БМП-1АМ "Басурманин"). Это первый случай, когда удалось затрофеить ее в исправном состоянии.

"После проведения необходимых регламентных работ, БМП-1АМ "Басурманин" продолжит свою военную карьеру, но уже на стороне Добра в составе 58 мотопехотной бригады", - пишет пресс-служба.

Что известно о БМП-1АМ "Басурманин"

Как рассказывает АрмияInform, "Басурманин" является довольно простой и дешевой модернизацией устаревшего БМП-1.

Модернизация коснулась вооружения машины. Вместо башни с 73-мм пушкой 2А28 "Гром" были установлены боевые модули от БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 с комбинированным прицелом, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и системой 902В "Туча". "Туча" позволяет устанавливать аэрозольные завесы.

Также БМП получила новую радиостанцию Р-168-25У-2 "Акведук" и двигатель УТД-20С1 от БМП-2.

Баллистическая и противоминная защита осталась на уровне базовой БМП-1. Сиденья не гасят энергию взрыва, а лобовая проекция относительно защищена только от малокалиберных снарядов.