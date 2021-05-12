Не залишати будинки без потреби: в Ізраїлі через обстріли продовжили обмеження для жителів
Увечері 12 травня Управління тилом Ізраїлю заявило про продовження дії обмеження для громадян, опублікованих напередодні ввечері через обстріли з боку сектора Гази. Інструкції діятимуть до 14:00 14 травня, на території "від Беер-Шеви до Герцлії".
Про це повідомляє newsru.co.il.
На зазначеній території скасовуються заняття в навчальних закладах та робота гуртків і спортивних секцій.
На відкритому просторі дозволено збиратися групами не більше 10 осіб, в закритих приміщеннях можуть перебувати до 100 осіб.
Дозволена робота тільки тих підприємств і установ, у працівників яких є можливість потрапити в бомбосховище "за встановлений управлінням тилом час".
Відомство звернулося до населення з проханням не виходити з будинків, якщо в цьому немає гострої потреби.
Нагадаємо, в останні дні відбулося загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Що стало причиною загострення, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Спочатку загострення по Ізраїлю випустили більше тисячі ракет. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Гази і зруйнувала їх.
Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС.
В ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.
За актуальними даними, ХАМАС продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Газою, там проводиться евакуація. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти на півночі сектора Гази. За заявою палестинської сторони, відомо про шість нових жертв.
Крім обстрілів, вчора Ізраїль зіткнувся з масовими заворушеннями у кількох містах, зокрема в передмісті Тель-Авіва. У Лоді через заворушення було оголошено надзвичайний стан.