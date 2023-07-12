ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пока "война не закончится". Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 23:02
Пока "война не закончится". Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не видит возможности вступления Украины в НАТО до тех пор, пока война не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Послушайте, (президент Украины Владимир, - ред.) Зеленский сейчас понимает одно: будет он в НАТО или нет - это не имеет значения, пока у него есть обязательства. Так что его это не беспокоит", - сказал он, сравнив ситуацию с тем, "как мы поступаем с Израилем".

Декларация G7

12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономической сфере для Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, которые предусмотрены декларацией, будут расширены за счет двухсторонних договоров с партнерами.

Более детально о гарантиях безопасности для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, 11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Накануне страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Война России против Украины НАТО
NEWS
Пока "война не закончится". Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Пока "война не закончится". Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО