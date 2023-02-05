Поки в Україні є російська лінія фронту, вона має бути під вогнем DPICM і ATACMS, - радник Залужного

"Вона (війна - ред.) вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS", - сказав він.

За словами Райса, Захід вже надав Україні мільйон снарядів великої вибухової дії. Ними було знищено близько 50 тисяч росіян. Так, один вбитий на кожні 20 снарядів.

Він вважає, що коли проти наступаючих росіян буде використовуватися DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів дронів і досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме декількох окупантів. За його словами, таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу.

Додамо, що DPICM - це боєголовка артилерійського снаряду або ракети "поверхня-поверхня", що підривається на оптимальній висоті та відстані від цілі для того, щоб суббоєприпаси щільно розподілились по навколишній території.

ATACMS - це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Він може вражати цілі на відстані від 165 до 300 км.

Як повідомлялося раніше, Путін готує своє населення до довготривалої війни проти України.

До того ж, Росія готується новий наступ на Україну вже у лютому-березні.

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