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Пока в Украине есть российская линия фронта, она должна быть под огнем DPICM и ATACMS, - советник Залужного

Фото: пока в Украине есть российская линия фронта, она должна быть под огнем DPICM и ATACMS (army.mil)
Автор: Елизавета Драбкина

Международным партнерам следует увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война, развязанная Россией, не перешла в длительную фазу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на специального советника главнокомандующего ВСУ Дэна Райса в интервью "Укринформу".

"Она (война - ред.) уже погрязла в артиллерийской дуэли, это война на истощение. Вот почему Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с DPICM и ATACMS. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огненным натиском наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это DPICM и ATACMS", - сказал он.

По словам Райса, Запад уже передал Украине миллион снарядов большого взрывного действия. Ими было уничтожено около 50 тысяч россиян. Так, один убитый на каждые 20 снарядов.

Он считает, что когда против наступающих россиян будет использоваться DPICM, при наличии квалифицированных корректировщиков-операторов дронов и опытных украинских артиллеристов каждый снаряд будет убивать нескольких оккупантов. По его словам, такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает какие-либо компромиссы по этому поводу.

Добавим, что DPICM - это боеголовка артиллерийского снаряда или ракеты "поверхность-поверхность", подрывающаяся на оптимальной высоте и расстоянии от цели для того, чтобы суббоеприпасы плотно распределились по окружающей территории.

ATACMS - это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Он может поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км.

Как сообщалось ранее, Путин готовит свое население к длительной войне против Украины.

К тому же Россия готовится новое наступление на Украину уже в феврале-марте.

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