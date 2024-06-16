Поки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалась глобальна війна, - Зеленський

На думку Зеленського, Путін може спробувати "розвалити" Європу спровокувавши вторгнення в інші держави. Диктатор може навіть спробувати вторгнутись в одну з країн НАТО

"Для того, щоб спробувати розбити єдність, бо люди будуть по-різному реагувати. Потрібно не допустити цього. Україна - ключ. На жаль, ми платимо своїм життям, але поки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалася глобальна війна", - сказав президент.

НАТО та Росія

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс застосує жорсткі заходи проти російських шпигунів у відповідь на диверсії.

Окрім того, у Швейцарії фіксували збільшення кібератак напередодні саміту миру.

Про те, як країна-агресор намагається зірвати майбутній саміт та чому це для неї важливо, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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