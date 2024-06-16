Пока Украина стоит, у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война, - Зеленский

По мнению Зеленского, Путин может попытаться "развалить" Европу спровоцировав вторжение в другие государства. Диктатор может даже попытаться вторгнуться в одну из стран НАТО.

"Для того чтобы попытаться разбить единство, потому что люди будут по-разному реагировать. Нужно не допустить этого. Украина - ключ. К сожалению, мы платим своей жизнью, но пока Украина стоит, у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война" , – сказал президент.

НАТО и Россия

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс примет жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии.

Кроме того, в Швейцарии фиксировали увеличение кибератак накануне саммита мира.

О том, как страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит и почему это для нее важно, читайте в материале РБК-Украина.

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