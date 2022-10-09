Поки що Путін святкував анексію. Окупант поскаржився на важкий вихід із Лимана (перехоплення)

Російський військовий розповів про тяжкий відхід окупантів з Лиману Донецької області в той час, коли президент РФ Володимир Путін виголошував промову про приєднання захоплених територій України та банкетував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки розмови окупанта.

1 жовтня ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область) . На той момент там точилися бої. На момент звільнення міста в районі Лимана вже було звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве та Ставки . Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів.

Знайомий своєю чергою, розповідає, що мобілізованих з Росії забирають цілими автобусами.

"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли, - розповів він. - Мы уходили под минометами. Там уже все, крестись, не крестись, все и бога верим и во все, что можно верить - верим".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня. Він підписав договір про так зване "вступ до складу Росії нових територій", про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

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