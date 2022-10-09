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Поки що Путін святкував анексію. Окупант поскаржився на важкий вихід із Лимана (перехоплення)

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Україна, Неділя 09 жовтня 2022 12:14
Поки що Путін святкував анексію. Окупант поскаржився на важкий вихід із Лимана (перехоплення) Фото: окупант поскаржився на важкий вихід із Лиману (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський військовий розповів про тяжкий відхід окупантів з Лиману Донецької області в той час, коли президент РФ Володимир Путін виголошував промову про приєднання захоплених територій України та банкетував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки розмови окупанта.

"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли, - розповів він. - Мы уходили под минометами. Там уже все, крестись, не крестись, все и бога верим и во все, что можно верить - верим".

Знайомий своєю чергою, розповідає, що мобілізованих з Росії забирають цілими автобусами.

Звільнення Лимана

1 жовтня ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область). На той момент там точилися бої. На момент звільнення міста в районі Лимана вже було звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве та Ставки. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня. Він підписав договір про так зване "вступ до складу Росії нових територій", про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

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