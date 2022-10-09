Пока Путин праздновал аннексию. Оккупант пожаловался на тяжелый выход из Лимана (перехват)
Российский военный рассказал о тяжелом уходе оккупантов из Лимана Донецкой области в то время, когда президент РФ Владимир Путин произносил речь о присоединении захваченных территорий Украины и устраивал банкет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки разговора оккупанта.
"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 из Лимана шли, - рассказал он. - Мы уходили под минометами. Там уже все, крестись, не крестись, все и в Бога верим и во все, что можно верить - верим".
Знакомый в свою очередь разведывает, что мобилизованных из России забирают целыми автобусами.
Освобождение Лимана
1 октября ВСУ вошли в Лиман (Донецкая область). В тот момент там шли бои. К моменту освобождения города в районе Лимана уже были освобождены пять населенных пунктов - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины 30 сентября. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
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