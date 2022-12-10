UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поки що на голову летить міна. Міноборони показало, як росіяни зустрічають "сюрпризи" від ЗСУ

Фото: Міноборони показало, як росіяни зустрічають "сюрпризи" від ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалося зняти, чим саме займаються російські окупанти в окопі, коли на їхні голови падають міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Бійцям 8 окремого гірсько-штурмового батальйону вдалося зафільмувати те, що в окупаційній армії називають "відчуттям товариського плеча", - йдеться в повідомленні.

Насправді судячи з відео, йдеться ніяк не про плече, а про кулак.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів і чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових.

Нагадаємо, ЗСУ на запорізькому напрямку за тиждень знищили близько 20 військових баз російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні