Поки що на голову летить міна. Міноборони показало, як росіяни зустрічають "сюрпризи" від ЗСУ

Українським військовим вдалося зняти, чим саме займаються російські окупанти в окопі, коли на їхні голови падають міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Насправді судячи з відео, йдеться ніяк не про плече, а про кулак.

"Бійцям 8 окремого гірсько-штурмового батальйону вдалося зафільмувати те, що в окупаційній армії називають "відчуттям товариського плеча", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів і чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових.

Нагадаємо, ЗСУ на запорізькому напрямку за тиждень знищили близько 20 військових баз російської армії.

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