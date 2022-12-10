RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пока на голову летит мина. Минобороны показало, как россияне встречают "сюрпризы" от ВСУ

Фото: Минобороны показало, как россияне встречают "сюрпризы" от ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось заснять, чем именно занимаются российские оккупанты в окопе, когда на их головы падают мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Бойцам 8 отдельного горно-штурмового батальона удалось запечатлеть то, что в оккупационной армии называют "ощущением товарищеского плеча", - говорится в сообщении.

На самом деле, судя по видео, речь идет никак не о плече, а о кулаке.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 93 760 военных.

Напомним, ВСУ на запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине