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Поки палає Севастополь. Біля Чорного моря помітили розвідувальний літак НАТО

Фото: Boeing E-3A Sentry (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, біля Чорного моря помітили військовий стратегічний літак НАТО дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження авіаперельотів Flightradar.

Згідно з інформацією, біля Чорного моря тривалий час кружляє військовий стратегічний літак НАТО дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry. Попередньо літак із Німеччини вирушив до Туреччини, а пізніше долетів до Румунії.

Основу комплексу авіаційного комплексу радіовиявлення та наведення становить потужна РЛС кругового огляду, антена якої розташована в обтічнику, у верхній частині фюзеляжу. Обтічник 9,1 м у діаметрі та 1,8 м у товщину встановлений на двох опорах на висоті 4,2 м над фюзеляжем.

Літаки типу "бомбардувальник" виявляються з відстані 520 км, малорозмірні цілі, що низько летять, можуть бути виявлені на дальності до 400 км, цілі над горизонтом - до 650 км від літака.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. "Адміністрація" заявила про атаку безпілотника о 4.20 ранку.

Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

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