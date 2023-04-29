Пока полыхает Севастополь. Вблизи Черного моря заметили разведывательный самолет НАТО

Согласно информации, у Черного моря долгое время кружит военный стратегический самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Предварительно самолет из Германии отправился в Турцию, а позже долетел в Румынию.

Основу комплекса авиационного комплекса радиообнаружения и наведения составляет мощная РЛС кругового обзора, антенна которой расположена в обтекателе, в верхней части фюзеляжа. Обтекатель 9,1 м в диаметре и 1,8 м в толщину установлен на двух опорах на высоте 4,2 м над фюзеляжем.

Самолеты типа "бомбардировщик" обнаруживаются с расстояния 520 км, низколетящие малоразмерные цели могут быть обнаружены на дальности до 400 км, цели над горизонтом - до 650 км от самолета.