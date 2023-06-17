Поки немає фактів переміщення ядерної зброї з РФ в Білорусь, - Гаюн

За їхніми словами, вчорашні слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що переміщення перших боєприпасів ТЯЗ вже відбулося, а до кінця літа розміщення нібито буде повністю виконане, не є правдою.

"Станом на 23:20 16.06.23, "Беларускі Гаюн" не має в своєму розпорядженні жодної підтверджуючої інформації про початок реального переміщення ТЯО до Білорусі", - зазначили в Гаюн.

Також вони наголосили на тому, що за попередні місяці РФ та Білорусь зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення зброї.

25.03 - Путін заявив, що РФ розмістить ТЯО в Білорусі до 1 липня 2023 року.

25.05 - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переміщення ТЯО на територію Білорусі вже розпочалося.

9.06 - Путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня.

13.06 - на запитання "Ви сказали, вже отримали від Росії бомби та ракети?" Лукашенко відповів: "Ну, не все… потихеньку".

Такі заяви, на думку Гаюн, можуть казати або про відсутність у Лукашенка всієї інформації щодо переміщення, або про змову між ним та Путіним з ціллю дезінформації для тиску на НАТО напередодні саміту в Вільнюсі.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

В кінці травня цього року міністри оборони Білорусі та РФ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Мінськ має отримати ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатен запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Сам Лукашенко вже почав мріяти про те, як буде використовувати ядерну зброю, однак в РФ заявили, що контроль за ТЯЗ залишається за ними.

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