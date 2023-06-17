UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поки немає фактів переміщення ядерної зброї з РФ в Білорусь, - Гаюн

Фото: "Білоруські Гаюн" не бачать фактів переміщення ядерної зброї до Білорусі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Немає жодних фактів, які вказують на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з РФ на територію Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

За їхніми словами, вчорашні слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що переміщення перших боєприпасів ТЯЗ вже відбулося, а до кінця літа розміщення нібито буде повністю виконане, не є правдою.

"Станом на 23:20 16.06.23, "Беларускі Гаюн" не має в своєму розпорядженні жодної підтверджуючої інформації про початок реального переміщення ТЯО до Білорусі", - зазначили в Гаюн.

Також вони наголосили на тому, що за попередні місяці РФ та Білорусь зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення зброї.

  • 25.03 - Путін заявив, що РФ розмістить ТЯО в Білорусі до 1 липня 2023 року.
  • 25.05 - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переміщення ТЯО на територію Білорусі вже розпочалося.
  • 9.06 - Путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня.
  • 13.06 - на запитання "Ви сказали, вже отримали від Росії бомби та ракети?" Лукашенко відповів: "Ну, не все… потихеньку".

Такі заяви, на думку Гаюн, можуть казати або про відсутність у Лукашенка всієї інформації щодо переміщення, або про змову між ним та Путіним з ціллю дезінформації для тиску на НАТО напередодні саміту в Вільнюсі.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

В кінці травня цього року міністри оборони Білорусі та РФ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Мінськ має отримати ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатен запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Сам Лукашенко вже почав мріяти про те, як буде використовувати ядерну зброю, однак в РФ заявили, що контроль за ТЯЗ залишається за ними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьЯдерна зброя