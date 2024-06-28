Поки без нардепів. Норми законопроекту про публічні консультації можуть змінювати на основі досвіду ЄС
Підтриманий парламентом законопроєкт про публічні консультації, який передбачає їх проведення перед більшістю управлінських рішень на рівні держави и громад, був ухвалений без урахування деяких важливих норм, на яких наполягала громадськість, що працювала над документом близько 10 років.
Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
Зокрема, з закону виключили пункт про обов’язкові публічні консультації для ініціатив народних депутатів. Однак як тільки прийнятий законопроєкт буде підписаний Президентом, народні депутати разом з громадськістю і експертним середовищем зможуть активно працювати над внесенням у нього змін. Зробити обов’язковими публічні консультації для законодавчих ініціатив народних депутатів - одна з них.
Вона пояснила, що ухвалення надважливого для народовладдя в Україні і отримання нею 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility законопроєкту про обовʼязкові публічні консультації для більшості управлінських рішень на рівні держави (№4254) - значний євроінтеграційний крок. Однак Парламент підтримав документ з певними обмеженнями.
"Законопроєкт №4254 Верховна Рада ухвалила, можливо, трохи не в тому вигляді, в якому очікувала громадськість, що працювала над цим близько 10 років. По-перше, він почне діяти через 12 місяців після закінчення воєнного стану. По-друге, в ньому немає обовʼязковості проведення публічних консультацій саме для народних депутатів. Однак, його ухвалення буде зараховуватись як виконання одного з 150 індикаторів Ukraine Facility", - пояснила Олена Шуляк.
Вона також зазначила, близько 80% зареєстрованих законопроєктів подається саме народними депутатами, тому для забезпечення реального народовладдя обовʼязкові публічні консультацій повинні розповсюджуватись і на них. Враховуючи це, а також міжнародну практику, закон щодо публічних консультацій можуть змінювати. При чому, народні депутати, які його ініціювали, разом з експертним середовищем, можуть не чекати набуття чинності, а активно працювати над цим одразу після того, як його підпише Президент.
"Наша мета - щоб ініціювання народними депутатами тих чи інших законодавчих рамок все ж таки проходило обов'язкові публічні консультації. Це стандартна практика Євросоюзу, частиною якого ми плануємо стати", - підкреслила Шуляк.
В ЄС, наприклад, для більшого залучення громадян проводять широкі розʼяснювальні кампанії, а результативність публічних консультацій, які відбуваються виключно у цифровому форматі, систематично аналізують та публікують. Тому у більшості європейських країн очевидна тенденція зростання участі громадян у прийнятті рішень як на центральному, так і місцевому рівнях.
У Євросоюзі публічні консультації проводить переважно Єврокомісія, але Європарламент за необхідності також може це робити. Загалом, Уряди європейських країн забезпечують високий рівень організації процесу, консультації доступні та враховують потреби громадян, а результати мають реальний вплив на прийняття рішень.
Парламентарка привела кейси Королівства Нідерландів і Великої Британії, які є одними зі світових лідерів із залучення громадян до державних процесів. В цих країнах практика електронних публічних консультацій відрізняється структурним та систематичним підходом. Громадяни залучаються на всіх стадіях прийняття рішення, мають рівний та зрозумілий доступ до е-консультацій.
Британія, повідомила Шуляк, взагалі проводить публічні консультації ще з початку нульових - тоді почала працювати спеціальна цифрова платформа для цього, що стало початком стандартизації процесів публічних онлайн-консультацій. З того часу уряд Великої Британії продовжує вдосконалювати способи консультацій.
Свого часу її Уряд опублікував набір принципів для цього: використання переважно цифрових методів для консультацій з ширшою групою людей на більш ранньому етапі процесу формування політики. Велику увагу там приділяють і полегшенню громадськості способів вираження своїх поглядів, тому органи влади, які проводять консультації, намагаються використовувати чіткішу, простішу та зрозумілішу англійську мову в консультаційних документах.
"Приклад клієнтоорієнтованості Великої Британії - проведення у 2020 році публічних консультацій на тему спілкування з людьми із вадами слуху, що віднесена до політики "Рівність". З одного боку, це підтвердження того, наскільки широким може бути коло важливих тем, що обговорюються. З іншого - це один з інструментів розвитку інклюзивності і безбарʼєрності, про які так багато говорять в Україні. Нам варто взяти обидва ці досвіди на озброєння", - резюмувала Олена Шуляк.
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