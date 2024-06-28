Пока без нардепов. Нормы законопроекта о публичных консультациях могут измениться на основе опыта ЕС

Поддержанный парламентом законопроект о публичных консультациях, предусматривающий их проведение перед большинством управленческих решений на уровне государства и общин, был принят без учета некоторых важных норм, на которых настаивала общественность, работавшая над документом около 10 лет.

Об этом заявила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

В частности, из закона исключили пункт об обязательных публичных консультациях по инициативе народных депутатов. Однако, как только принятый законопроект будет подписан Президентом, народные депутаты вместе с общественностью и экспертной средой смогут активно работать над внесением в него изменений. Сделать обязательными публичные консультации для законодательных инициатив народных депутатов – одна из них.

Она пояснила, что принятие сверхважного для народовластия в Украине и получение ею 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility законопроекта об обязательных публичных консультациях для большинства управленческих решений на уровне государства (№4254) – значительный евроинтеграционный шаг. Однако парламент поддержал документ с определенными ограничениями.

"Законопроект №4254 Верховная Рада приняла, возможно, чуть ли не в том виде, в котором ожидала общественность, работавшая над этим около 10 лет. Во-первых, он начнет действовать через 12 месяцев после окончания военного положения. Во-вторых, в нем нет обязательности проведения публичных консультаций именно для народных депутатов. Однако его принятие будет засчитываться как выполнение одного из 150 индикаторов Ukraine Facility", - пояснила Елена Шуляк.

Она также отметила, что около 80% зарегистрированных законопроектов подается именно народными депутатами, поэтому для обеспечения реального народовластия обязательные публичные консультации должны распространяться и на них. Учитывая это, а также международную практику, закон о публичных консультациях может изменяться. Причем народные депутаты, которые его инициировали, вместе с экспертной средой, могут не ждать вступления в силу, а активно работать над этим сразу после того, как его подпишет Президент.

"Наша цель – чтобы инициирование народными депутатами тех или иных законодательных рамок все же проходило обязательные публичные консультации. Это стандартная практика Евросоюза, частью которого мы планируем стать", - подчеркнула Шуляк.

В ЕС, например, для большего привлечения граждан проводят широкие разъяснительные кампании, а результативность публичных консультаций, проходящих исключительно в цифровом формате, систематически анализируется и публикуется. Поэтому в большинстве европейских стран очевидна тенденция роста участия граждан в принятии решений как на центральном, так и на местном уровнях.

В Евросоюзе публичные консультации проводит преимущественно Еврокомиссия, но Европарламент при необходимости тоже может это делать. В целом, правительства европейских стран обеспечивают высокий уровень организации процесса, консультации доступны и учитывают потребности граждан, а результаты оказывают реальное влияние на принятие решений.

Парламентарша привела кейсы Королевства Нидерландов и Великобритании, которые являются одними из мировых лидеров по привлечению граждан к государственным процессам. В этих странах практика публичных электронных консультаций отличается структурным и систематическим подходом. Граждане привлекаются на всех стадиях принятия решения, имеют равный и понятный доступ к е-консультациям.

Британия, сообщила Шуляк, вообще проводит публичные консультации еще с начала нулевых – тогда начала работать специальная цифровая платформа для этого, что явилось началом стандартизации процессов публичных онлайн-консультаций. С этого времени правительство Великобритании продолжает совершенствовать способы консультаций.

В свое время ее Правительство опубликовало набор принципов для этого: использование преимущественно цифровых методов для консультаций с более широкой группой людей на более раннем этапе формирования политики. Большое внимание там уделяют и облегчению общественности способов выражения своих взглядов, поэтому органы власти, которые проводят консультации, пытаются использовать более четкий, более простой и понятный английский язык в консультационных документах.

"Пример клиентоориентированности Великобритании - проведение в 2020 году публичных консультаций на тему общения с людьми с недостатками слуха, отнесенной к политике "Равенство". С одной стороны, это подтверждение того, насколько широк может быть круг обсуждаемых важных тем. С другой - это один из инструментов развития инклюзивности и безбарьерности, о которых так много говорят в Украине.