"Поки ми розмовляємо, воно горить": американський адмірал про успіхи ВМС США проти Ірану

За весь час операції США Epic Fury було знищено понад 30 іранських кораблів, а кілька годин тому американські військові вдарили по авіаносцю ворога, носію безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив командувач Центрального Командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер, передає ABC.

"Ви можливо чули, як президент нещодавно сказав, що ми потопили або знищили 24 кораблі. На той момент це було правдою. Зараз у нас понад 30 кораблів", - сказав командувач CENTCOM.

За його словами, США кілька годин тому здійснили удари по іранському авіаносці безпілотників.

"Поки ми розмовляємо, воно горить", - зазначив Купер.

Ще адмірал повідомив, що за останні три доби військові США вразили з неба майже дві сотні цілей глибоко в Ірані, зокрема навколо Тегерану.

Бред Купер також розповів про те, що лише за останню годину американські бомбардувальники B-2 скинули десятки важких бомб, які націлені на пускові установки іранських балістичних ракет, що розташовані під землею.

Щодо атак Ірану у відповідь, командувач CENTCOM зазначив, що їхні ракетні обстріли зменшилися на 90% з першого дня конфлікту, а кількість дронових атак скоротилася на 83%.