"Пока мы разговариваем, оно горит": американский адмирал об успехах ВМС США против Ирана

01:38 06.03.2026 Пт
2 мин
Также известно, что за последние 72 часа американские бомбардировщики нанесли удары по около 200 целям глубоко в Иране
aimg Маловичко Юлия
"Пока мы разговариваем, оно горит": американский адмирал об успехах ВМС США против Ирана Фото: командующий Центральным командованием США, адмирал Брэд Купер (из открытых источников)

За все время операции США Epic Fury было уничтожено более 30 иранских кораблей, а несколько часов назад американские военные ударили по авианосцу врага, носителю беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий Центрального Командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, передает ABC.

Читайте также: Белый дом озвучил основные цели операции против Ирана

"Вы возможно слышали, как президент недавно сказал, что мы потопили или уничтожили 24 корабля. На тот момент это было правдой. Сейчас у нас более 30 кораблей", - сказал командующий CENTCOM.

По его словам, США несколько часов назад осуществили удары по иранскому авианосцу беспилотников.

"Пока мы разговариваем, оно горит", - отметил Купер.

Еще адмирал сообщил, что за последние трое суток военные США поразили с неба почти две сотни целей глубоко в Иране, в частности вокруг Тегерана.

Брэд Купер также рассказал о том, что только за последний час американские бомбардировщики B-2 сбросили десятки тяжелых бомб, которые нацелены на пусковые установки иранских баллистических ракет, расположенных под землей.

Что касается ответных атак Ирана, командующий CENTCOM отметил, что их ракетные обстрелы уменьшились на 90% с первого дня конфликта, а количество дроновых атак сократилось на 83%.

Напомним, 4 марта глава Центрального Командования США Брэд Купер рассказал, как американские силы "топят иранский флот", что также являеться одной из целей Вашингтона.

Ранее сообщалось, какие цели США преследуют в войне с Ираном, в Белом доме об этом рассказали подробно.

Как известно, Израиль также ведет борьбу с иранским режимом. Тель-Авив объявил вторую волну противостояния с исламским государством, которая будет направлена на подземные хранилища, где хранятся баллистические ракеты.

