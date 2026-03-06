"Пока мы разговариваем, оно горит": американский адмирал об успехах ВМС США против Ирана

За все время операции США Epic Fury было уничтожено более 30 иранских кораблей, а несколько часов назад американские военные ударили по авианосцу врага, носителю беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил командующий Центрального Командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, передает ABC.

"Вы возможно слышали, как президент недавно сказал, что мы потопили или уничтожили 24 корабля. На тот момент это было правдой. Сейчас у нас более 30 кораблей", - сказал командующий CENTCOM.

По его словам, США несколько часов назад осуществили удары по иранскому авианосцу беспилотников.

"Пока мы разговариваем, оно горит", - отметил Купер.

Еще адмирал сообщил, что за последние трое суток военные США поразили с неба почти две сотни целей глубоко в Иране, в частности вокруг Тегерана.

Брэд Купер также рассказал о том, что только за последний час американские бомбардировщики B-2 сбросили десятки тяжелых бомб, которые нацелены на пусковые установки иранских баллистических ракет, расположенных под землей.

Что касается ответных атак Ирана, командующий CENTCOM отметил, что их ракетные обстрелы уменьшились на 90% с первого дня конфликта, а количество дроновых атак сократилось на 83%.