Поки на фронт їдуть Т-54. Путін нафантазував створення понад 1600 нових танків

У суботу, 25 березня, російський диктатор Володимир Путін поділився планами щодо виготовлення понад 1600 "нових" танків для армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводять російські ЗМІ.
"Про танки, ми знаємо про ці нові поставки в Україну. Вони планують передати Україні понад 400 танків", - сказав диктатор.
За його словами, за цей час Росія зможе виготовити "нових" та модернізувати наявних понад 1600 танків. Також він відреагував на новину, що Україна має отримати мільйон боєприпасів для артилерії та назвав цю кількість "значною".
"А загальна кількість танків в армії РФ буде "перевищувати" в три рази кількість танків у ЗСУ", - додав Путін.
Останнім часом з'явилась інформація, що Росія знімає зі зберігання одні з найстаріших танків Т-54 і Т-55 та відправляє їх в Україну. Т-54 було прийнято на озброєння радянською армією ще у другій половині 1940-х років, а Т-55 - у 1958 році.
Нещодавно дослідники Oryx повідомили, що Росія втратила на війні перший танк Т-62 зразка 2022 року.
При цьому, на початку березня 2023 року британська розвідка повідомляла, що росіяни почали активно розгортати на полі бою танки Т-62.
Пізніше в ГУР заявили, що подібні танки легше знищуватимуть українські захисники.
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