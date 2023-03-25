Пока на фронт едут Т-54. Путин нафантазировал создание более 1600 новых танков

В субботу, 25 марта, российский диктатор Владимир Путин поделился планами по изготовлению более 1600 "новых" танков для армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводят российские СМИ.
"О танках мы знаем об этих новых поставках в Украину. Они планируют передать Украине более 400 танков", - сказал диктатор.
По его словам, за это время Россия сможет изготовить "новые" и модернизировать существующие более 1600 танков. Также он отреагировал на новость, что Украина должна получить миллион боеприпасов для артиллерии и назвал это количество "значительным".
"А общее количество танков в армии РФ будет "превышать" в три раза количество танков в ВСУ", - добавил Путин.
В последнее время появилась информация, что Россия снимает с хранения одни из самых старых танков Т-54 и Т-55 и отправляет их в Украину. Т-54 было принято на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958 году.
Недавно исследователи Oryx сообщили, что Россия потеряла на войне первый танк Т-62 образца 2022 года.
При этом в начале марта 2023 года британская разведка сообщала, что россияне начали активно разворачивать на поле боя танки Т-62.
Позже в ГУР заявили, что подобные танки будут легче уничтожать украинские защитники.
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