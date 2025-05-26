Поки Європа забороняє смартфони в школах, Естонія навчає дітей штучному інтелекту
Багато країни Європи забороняють телефони в школах, водночас Естонія дозволяє ними користуватися. Також у країні запускають національну програму з навчання ШІ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
З вересня 2025 року естонські школярі віком 16-17 років отримають особисті акаунти для навчання з ШІ. Ініціатива під назвою AI Leap передбачає доступ до передових інструментів на базі ШІ для 58 тисяч учнів і 5 тисяч вчителів до 2027 року. Влада Естонії веде перемовини з OpenAI про офіційну співпрацю.
Школярі зможуть користуватися телефони на уроках
Міністерка освіти та науки Крістіна Каллас під час форуму Education World Forum в Лондоні зазначила, що в Естонії немає загальної заборони на смартфони: школярі можуть використовувати телефони на уроках за завданням вчителя. Водночас молодшим дітям рекомендовано обмежити використання гаджетів. За її словами, заборона була б нелогічною, адже 16-річні естонці голосують на місцевих виборах онлайн через смартфони.
Каллас вважає, що штучний інтелект радикально змінює підходи до освіти. Вона прогнозує кінець традиційним письмовим домашнім завданням і перехід до усних іспитів та розвитку критичного мислення.
"Ми стоїмо перед викликом: або еволюціонуємо у напрямку швидшого, глибшого мислення, або технології поглинуть нашу свідомість", - заявила вона.
Успіх Естонії в освіті багато в чому пов'язують з її цифровою політикою. Ще з 1997 року країна активно інвестувала в інтернет-інфраструктуру шкіл у межах проєкту "Стрибок тигра". Сьогодні новим етапом стала інтеграція ШІ в освітній процес.
Де вже вирішили вивчати ШІ
РБК-Україна раніше писало, що французькі школярі з 2025 року вивчатимуть основи штучного інтелекту: для учнів 4-х і 10-х класів запровадять обов’язковий онлайн-курс. Також з’явиться етична хартія щодо використання ШІ в школах, а вчителі отримають нові інструменти для підготовки уроків. Уряд інвестує 20 млн євро у створення національного освітнього ШІ.
Також ОАЕ впровадить штучний інтелект у програму всіх державних шкіл з 2025 року - від садочків до 12 класу. Предмет охоплюватиме етику та практичне застосування ШІ. Країна активно інвестує в розвиток технологій і прагне стати регіональним лідером у сфері ШІ, зокрема завдяки інфраструктурі, фондам і міжнародним проєктам.
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