Пока Европа запрещает смартфоны в школах, Эстония обучает детей искусственному интеллекту

Многие страны Европы запрещают телефоны в школах, в то же время Эстония разрешает ими пользоваться. Также в стране запускают национальную программу по обучению ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

С сентября 2025 года эстонские школьники в возрасте 16-17 лет получат личные аккаунты для обучения с ИИ. Инициатива под названием AI Leap предусматривает доступ к передовым инструментам на базе ИИ для 58 тысяч учеников и 5 тысяч учителей до 2027 года. Власти Эстонии ведут переговоры с OpenAI об официальном сотрудничестве.

Школьники смогут пользоваться телефоны на уроках

Министр образования и науки Кристина Каллас во время форума Education World Forum в Лондоне отметила, что в Эстонии нет общего запрета на смартфоны: школьники могут использовать телефоны на уроках по заданию учителя. В то же время младшим детям рекомендовано ограничить использование гаджетов. По ее словам, запрет был бы нелогичным, ведь 16-летние эстонцы голосуют на местных выборах онлайн через смартфоны.

Каллас считает, что искусственный интеллект радикально меняет подходы к образованию. Она прогнозирует конец традиционным письменным домашним заданиям и переход к устным экзаменам и развитию критического мышления.

"Мы стоим перед вызовом: либо эволюционируем в направлении более быстрого, глубокого мышления, либо технологии поглотят наше сознание", - заявила она.

Успех Эстонии в образовании во многом связывают с ее цифровой политикой. Еще с 1997 года страна активно инвестировала в интернет-инфраструктуру школ в рамках проекта "Прыжок тигра". Сегодня новым этапом стала интеграция ИИ в образовательный процесс.