ОАЕ хочуть навчати дітей штучного інтелекту з садка
Цього року Об'єднані Арабські Емірати впровадять штучний інтелект у навчальну програму державних шкіл. Країна прагне стати регіональним лідером у сфері ШІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Предмет почнуть викладати у 2025-2026 навчальному році - від дитячих садків до 12 класу в школах. За даними WAM, предмет охоплює етичну свідомість, також основоположні концепції та застосування в реальному світі.
ОАЕ приєднуються до зростаючої групи країн, які інтегрують ШІ в шкільну освіту. Минулого місяця про запуск аналогічних курсів для учнів початкової та середньої школи оголосив Китай.
Bloomberg зазначає, що держава Перської затоки активно інвестує в центри обробки даних для навчання ШІ-моделей, а також створила інвестиційний фонд у сфері штучного інтелекту. Він, за словами обізнаних джерел, за кілька років може зрости до більш ніж 100 млрд доларів.
Минулого року гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що Емірати можуть стати "нормативною пісочницею" для тестування технологій ШІ та подальшого введення глобальних правил, що обмежують їхнє використання.
Тим часом США розглядають можливість пом'якшення обмежень на продаж чипів Nvidia Corp. в ОАЕ напередодні візиту президента Дональда Трампа, запланованого на середину травня. Це може посилити позиції Еміратів у регіональних перегонах за лідерство у сфері штучного інтелекту. Американський лідер планує заїхати в ОАЕ під час поїздки на Близький Схід, яка також охопить Саудівську Аравію і Катар.
Раніше ОАЕ вже оголосили про плани інвестувати до 1,4 трлн доларів протягом наступного десятиліття в енергетику, виробництво напівпровідників, інфраструктуру ШІ та промисловість у США.
ОАЕ має намір впроваджувати ШІ на найвищому рівні
Нагадаємо, кілька тижнів тому Financial Times писало, що ОАЕ можуть стати першою країною у світі, яка вирішила використати штучний інтелект для створення нових законів і оновлення чинного законодавства.
За словами прем'єр-міністра ОАЕ Мохаммеда бін Рашида аль Мактума, нова система дасть змогу зробити законотворчий процес швидшим і точнішим. Також уряд уже схвалив створення спеціального органу - Офісу регуляторного інтелекту, який відповідатиме за впровадження ШІ у сферу правотворчості.
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