У Франції впроваджують обов’язковий онлайн-курс із ШІ для школярів: що вивчатимуть

Французькі школярі отримають можливість навчатися основам штучного інтелекту (ШІ). З початку 2025 року для учнів четвертих і десятих класів буде запроваджено обов’язковий онлайн-курс з цієї теми.

За словами міністерки національної освіти Франції Елізабет Борн, навчання буде доступне також для вчителів. Курс триватиме від 30 хвилин до 1,5 години та міститиме до десяти модулів, залежно від рівня підготовки учня.

Крім того, навесні 2025 року Міністерство освіти планує опублікувати спеціальну хартію щодо етичного використання ШІ в школах. До її розробки залучені вчителі, батьки, учні та профспілки. Як зазначила Борн, педагоги зможуть використовувати ШІ у підготовці уроків, однак відповідальність за зміст навчальних матеріалів залишатиметься за ними. Водночас використання персональних даних у загальнодоступних ШІ-системах буде заборонене.

Також міністерка оголосила про запуск конкурсу проєктів із фінансуванням у розмірі 20 мільйонів євро. Його мета - створення "суверенного, відкритого та адаптивного" штучного інтелекту, який допоможе вчителям у підготовці уроків, оцінюванні та перевірці домашніх завдань. Конкурс оголосять улітку 2025 року, а повноцінний запуск інструменту планується на 2026-2027 навчальний рік.