Показывать силу надо на поле боя, - глава Одесской ОВА отреагировал на драку местных чиновников
Глава Одесской ОВА Максим Марченко подверг критике инцидент на сессии Белгород-Днестровского районного совета.Там подрались председатель райсовета Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Максима Марченко.
"Доказывать свою силы или смелость во время войны надо на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Небось забыли чем надо заниматься на своих должностях? То я напомню, ответная реакция обязательно будет, даже не сомневайтесь", - сказал Марченко.
Напомним, на сессии районного совета мужчины начали оскорблять друг друга и затеяли драку. Также сообщается, что участники драки обменялись несколькими ударами.
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