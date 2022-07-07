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Показувати силу треба на полі бою, - голова Одеської ОВА відреагував на бійку місцевих чиновників

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Україна, Четвер 07 липня 2022 19:55
Показувати силу треба на полі бою, - голова Одеської ОВА відреагував на бійку місцевих чиновників Фото: Максим Марченко, голова Одеської ОВА (v/variant)
Автор: Євгеній Прокопенко

Голова Одеської ОВА Максим Марченко піддав критиці інцидент на сесії Білгород-Дністровської районної ради.Там побилися голова райради Григорій Мельниченко та мер міста Віталій Граждан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Максима Марченка.

"Доводити свою сили або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною ні для кого. Мабуть забули чим треба займатися на своїх посадах? То я нагадаю, відповідна реакція обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся", - сказав Марченко.

Нагадаємо, на сесії районної ради чоловіки почали ображати один одного і затіяли бійку. Також повідомляється, що учасники бійки обмінялися кількома ударами.

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