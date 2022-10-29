Показують "шикарні результати". Кім про наступ ЗСУ на півдні

Українські військові продовжують просуватися на півдні України. Станом на кінець жовтня є позитивні зрушення на фронті, але Їх не розголошують задля безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма виданню suspilne.media .

"Зараз росіяни почали використовувати інформаційні технології, щоб збивати з пантелику чи наводити на свій хибний задум. Тому про це важко казати в публічній площині. Наші показують шикарні результати. Але про це говоритиму лише після військових", - сказав він.

Водночас за словами Кіма, складною залишається ситуація на окупованій території, зокрема, у Снігурівці.

"Зв’язок є. Ситуація дуже важка, електрику вимикають. Зараз там панує безлад, через те, що росіяни відходять і викрадають багато майна. На жаль, ситуація погана. Чекаємо на наших військових", - каже Кім