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Показують "шикарні результати". Кім про наступ ЗСУ на півдні

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 15:19
Показують "шикарні результати". Кім про наступ ЗСУ на півдні Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують просуватися на півдні України. Станом на кінець жовтня є позитивні зрушення на фронті, але Їх не розголошують задля безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма виданню suspilne.media.

"Зараз росіяни почали використовувати інформаційні технології, щоб збивати з пантелику чи наводити на свій хибний задум. Тому про це важко казати в публічній площині. Наші показують шикарні результати. Але про це говоритиму лише після військових", - сказав він.

Водночас за словами Кіма, складною залишається ситуація на окупованій території, зокрема, у Снігурівці.

"Зв’язок є. Ситуація дуже важка, електрику вимикають. Зараз там панує безлад, через те, що росіяни відходять і викрадають багато майна. На жаль, ситуація погана. Чекаємо на наших військових", - каже Кім

Нагадаємо, 29 жовтня у Миколаєві за сьогодні двічі пролунали вибухи - вранці та по обіді. Обидва рази вибухи сталися без оголошення повітряної тривоги.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Виталий Ким
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