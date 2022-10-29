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Вибухи чутно в Миколаєві: що сталося

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Миколаїв, Субота 29 жовтня 2022 14:51
Вибухи чутно в Миколаєві: що сталося Фото: повідомляють про вибухи у Миколаєві 29 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 29 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися без оголошення повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миколаєві пролунали звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Миколаєві та області зранку 29 жовтня було чути звуки вибухів. При цьому повітряну тривогу в регіоні також не оголошували.

Крім того, на ранок суботи 29 жовтня стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади в Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.

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Миколаїв Миколаївська область
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