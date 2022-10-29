У Миколаєві повідомляють про вибухи: що відомо
У Миколаєві та області зранку 29 жовтня було чути звуки вибухів. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Так, за інформацією місцевих жителів, звуки вибухів було чутно і в області, і в самому Миколаєві. Після чого над одним із районів області помітили густий дим.
Що саме спричинило вибухи, поки що незрозуміло. Офіційної інформації від військового командування на даний момент немає.
Тим часом у мережі показали кілька фотографій з місця інциденту.
Нагадаємо, зранку стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.
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