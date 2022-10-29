Показывают "шикарные результаты". Кем о наступлении ВСУ на юге
Украинские военные продолжают продвигаться на юге Украины. По состоянию на конец октября есть положительные сдвиги на фронте, но их не разглашают в целях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Николаевской ОВА Виталия Кима изданию suspilne.media.
"Сейчас россияне начали использовать информационные технологии, чтобы сбивать с толку или наводить на свой ложный замысел. Поэтому об этом трудно говорить в публичной плоскости. Наши показывают шикарные результаты. Но об этом буду говорить только после военных", - сказал он.
В то же время, по словам Кима, сложной остается ситуация на оккупированной территории, в частности, в Снегиревке.
"Связь есть. Ситуация очень тяжелая, электричество выключают. Сейчас там царит беспорядок, из-за того, что россияне отходят и похищают много имущества. К сожалению, ситуация плохая. Ждем наших военных", - говорит Ким.
Напомним, 29 октября в Николаеве за сегодня дважды прогремели взрывы - утром и после обеда. Оба раза взрывы случились без объявления воздушной тревоги.
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