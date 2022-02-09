Что покажет Samsung на Galaxy Unpacked: новые смартфоны и планшеты

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung точно покажет ультрафлагман. Он похож на Galaxy Note. У устройства Galaxy S22 Ultra будут прямые углы, а также крупный 6,8-дюймовый дисплей. Гаджет получит стилус S Pen, который будет храниться в специальном разъеме внутри смартфона.

Разрешение экрана – 3080х1440 пикселей. Частота обновления кадров – от 1 до 120 Гц. В качестве защиты выступит Gorilla Glass Victus, а в качестве процессора инженеры выбрали Exynos 2200. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, устройство можно зарядить будет от 45-ваттного адаптера.

На задней панели устройства находятся 4 камеры: основная – на 108 Мп (f/1,8), ультраширокая – на 12 Мп, а также телеобъективы по 10 Мп. Один из них обеспечит десятикратное приближение, а другой — трёхкратное. Фронтальная камера получит 40 Мп.

Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+

Galaxy S22 станет логическим продолжением Samsung Galaxy S21. Смартфон получил 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей. Разрешение составит 2340x1080 пикселей, а частота обновления кадров будет динамической – от 10 до 120 Гц. За защиту экрана отвечает стекло Gorilla Glass Victus. У Samsung Galaxy S22+ будут те же характеристики, но уже при диагонали 6,6 дюйма.

Galaxy Tab S8, Galaxy S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra

«Младшую» модель ждет 11-дюймовый TFT-экран. Разрешение – 2560x1600 пикселей. «Средняя» модель получит 12,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением в 2600x1752 пикселя. Флагман же ждет 14,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением в 2960x1848 пикселей.