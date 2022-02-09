Що покаже Samsung на Galaxy Unpacked: нові смартфони та планшети

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung точно покаже. Він схожий на Galaxy Note. У пристрої Galaxy S22 Ultra будуть прямі кути, а також великий 6,8-дюймовий дисплей. Гаджет отримає стилус S Pen, який буде зберігатися в спеціальному роз'ємі всередині смартфона.

Роздільна здатність екрану-3080х1440 пікселів. Частота оновлення кадрів - від 1 до 120 Гц. В якості захисту виступить Gorilla Glass Victus, а в якості процесора інженери вибрали Exynos 2200. Ємність акумулятора становить 5000 мАг, пристрій можна зарядити буде від 45-ватного адаптера.

На задній панелі пристрою знаходяться 4 камери: основна – на 108 Мп (f/1,8), ультраширока-на 12 Мп, а також телеоб'єктиви по 10 Мп. Один з них забезпечить десятикратне наближення, а інший — триразове. Фронтальна камера отримає 40 Мп.

Samsung Galaxy S22 і Samsung Galaxy S22+

Galaxy S22 стане логічним продовженням Samsung Galaxy S21. Смартфон отримав 6,1-дюймовий AMOLED-дисплей. Роздільна здатність складе 2340x1080 пікселів, а частота оновлення кадрів буде динамічною – від 10 до 120 Гц. За захист екрану відповідає скло Gorilla Glass Victus. У Samsung Galaxy S22 + будуть ті ж характеристики, але вже при діагоналі 6,6 дюйма.

Galaxy Tab S8, Galaxy S8 + і Galaxy Tab S8 Ultra

"Молодшу" модель чекає 11-дюймовий TFT-екран. Роздільна здатність - 2560x1600 пікселів. "Середня" модель отримає 12,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю в 2600x1752 пікселя. Флагман ж чекає 14,6-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю в 2960x1848 пікселів.