Показатель выздоровления от COVID-19 второй день превышает число умерших, - Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Украине уже выздоровели 89 человек

По состоянию на 12 апреля показатель выздоровления от коронавируса в Украине второй день подряд превышает число умерших. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за минувшие сутки выздоровели еще десять человек. Таким образом, число тех, кто вылечился от коронавируса, достигло 89.

"Показатель выздоровления уже второй день превышает количество людей, которые умерли", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемии от коронавируса умерли 83 человека.

При этом по состоянию на 12 апреля в целом по стране зарегистрировано 2 777 случаев заражения. На амбулаторном лечении находятся 1 504 пациента, госпитализировано 1 100 человек, в том числе 48 детей.

По уровню заболеваемости продолжают лидировать Черновицкая область и Киев, в общей сложности там заболели более 800 человек. Далее идут Ивано-Франковская, Тернопольская, Винницкая и Киевская области - в этих регионах всего около 900 случаев заражения COVID-19.