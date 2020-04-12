Показник одужання від COVID-19 другий день перевищує число померлих, - МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні вже одужали 89 осіб

Станом на 12 квітня показник одужання від коронавірусу в Україні другий день поспіль перевищує число померлих. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу одужали ще десять осіб. Таким чином, число тих, хто вилікувався від коронавірусу, досягло 89.

"Показник одужання вже другий день перевищує кількість людей, які померли", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку епідемії від коронавірусу померли 83 особи.

При цьому станом на 12 квітня в цілому по країні зареєстровано 2 777 випадків зараження. На амбулаторному лікуванні перебуває 1 504 пацієнти, госпіталізовано 1 100 осіб, в тому числі 48 дітей.

За рівнем захворюваності продовжують лідирувати Чернівецька область і Київ, в загальній кількості там захворіли понад 800 осіб. Далі йдуть Івано-Франківська, Тернопільська, Вінницька та Київська області - в цих регіонах загалом близько 900 випадків зараження на COVID-19.