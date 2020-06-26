Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,6%, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Черновицкая область стала лидером по количеству умерших от COVID-19

Показатель летальности от коронавирусной инфекции в Украине не превышает показатели других стран ЕС.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"В нашей стране, еще раз повторяю, 2,6% (показатель летальности от коронавируса, - ред.). Это все благодаря работе наших медработников, благодаря работе наших ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения, которые ежедневно консультируют медработников и врачей, которые находятся в разных уголках нашей страны", - заявил Степанов.

По словам министра, это самый низкий показатель летальности по сравнению с другими странами. Он отметил, что в США летальность составляет 5%, в Германии - 4%, Франции - 18%.

Степанов уточнил, что Черновицкая область стала рекордсменом по количеству умерших от коронавируса - 178 случаев. На втором месте Львовская область - 126 случаев. Киев на третьем месте по количеству смертей от инфекции - 102 случая.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд - 1 109 новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что с 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое. За месяц умерли 435 украинцев.

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Автор: РБК-Украина