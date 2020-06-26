Показник летальності від коронавірусу в Україні складає 2,6%, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Чернівецька область стала лідером за кількістю померлих від COVID-19

Показник летальності від коронавірусної інфекції в Україні не перевищує показники інших країн ЄС.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"У нашій країні, ще раз повторюю, 2,6% (показник летальності від коронавірусу, - ред.). Це все завдяки роботі наших медпрацівників, завдяки роботі наших провідних фахівців, які встановили стандарти лікування, які щодня консультують медпрацівників і лікарів, які знаходяться у різних куточках нашої країни", - заявив Степанов.

За словами міністра, це найнижчий показник летальності у порівнянні з іншими країнами. Він зазначив, що в США летальність складає 5%, у Німеччині - 4%, Франції - 18%.

Степанов зазначив, що Чернівецька область стала рекордсменом за кількістю померлих від коронавірусу - 178 випадків. На другому місці Львівська область - 126 випадків. Київ на третьому місці за кількістю смертей від інфекції - 102 випадки.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд - 1 109 нових випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 15 травня до 15 червня кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі. За місяць померли 435 українців.

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Автор: РБК-Україна