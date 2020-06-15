За месяц число умерших от коронавируса в Украине выросло почти вдвое

В среднем от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 проходит 2 недели
С 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое. За месяц умерли 435 украинцев.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Так, 15 мая в Украине было зарегистрировано 476 смертей. По состоянию на сегодня число летальных случаев - 901.
Показатель смертности составляет 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель смертности по Украине - 2,9%.
В шести областях показатель смертности превышает средний по Украине:
"Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации до смерти - 9 дней", - сообщили в ЦОЗ.
Напомним, в структуре умерших от коронавируса преобладают люди старше 50 лет.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у почти 32 тыс. украинцев, за последние сутки заболели 656 граждан.
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Автор: Роман Калиниченко