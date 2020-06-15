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За месяц число умерших от коронавируса в Украине выросло почти вдвое

Новости » Коронавирус     15.06.2020 - 17:05
За месяц число умерших от коронавируса в Украине выросло почти вдвое
Фото: медики в инфекционном отделении (УНИАН)

В среднем от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 проходит 2 недели

С 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое. За месяц умерли 435 украинцев.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Так, 15 мая в Украине было зарегистрировано 476 смертей. По состоянию на сегодня число летальных случаев - 901.

Показатель смертности составляет 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель смертности по Украине - 2,9%.

В шести областях показатель смертности превышает средний по Украине:

  • Ивано-Франковской области (5,4%);
  • Кировоградской (5,3%);
  • Полтавской (4,7%);
  • Черновицкой (4,3%);
  • Черкасской (3,7%);
  • Львовской области (3,6%).

"Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации до смерти - 9 дней", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним, в структуре умерших от коронавируса преобладают люди старше 50 лет.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у почти 32 тыс. украинцев, за последние сутки заболели 656 граждан.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины преступленияКоронавирус
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