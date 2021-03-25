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Показатель госпитализации COVID-больных в норме лишь в шести областях

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 10:43
Показатель госпитализации COVID-больных в норме лишь в шести областях Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме лишь в шести областях. Это Волынская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Херсонская.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области и составляет 131 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (28,8).

По состоянию на 25 марта в "красной" зоне по-прежнему находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне осталась Херсонская область.

Напомним, вчера Николаевская, Тернопольская и Черкасская области были на грани попадания в "красную" зону карантина, там были превышены сразу два показателя по COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в "красной" зоне карантина запрещены прием посетителей в кафе и ресторанах, запрещена работа ТРЦ, театров и кинотеатров.

В Минздраве уточнили, что масочный режим в этой зоне карантина не предусмотрен в парках и скверах, но обязателен в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования - при условии, что нет возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра.

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