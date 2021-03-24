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Нужна не везде. Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 20:15
Нужна не везде. Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в "красной" зоне. В частности, в правительстве уточнили, где именно необходимо носить маски.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

Однако он обязателен в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования - при условии, что нет возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра.

Напомним, что Кабмин ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Таким образом, граждане обязаны соблюдать масочный режим.

При этом заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что носить маску необходимо в лишь тех мест, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Кроме того, полиция пока не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина.

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