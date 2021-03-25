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Показник госпіталізації COVID-хворих у нормі лише в шести областях

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 10:43
Показник госпіталізації COVID-хворих у нормі лише в шести областях Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Показник госпіталізації хворих з коронавірусом у нормі лише в шести областях. Це Волинська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області і становить 131 при нормі в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (28,8).

Станом на 25 березня у "червоній" зоні як і раніше знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні залишилася Херсонська область.

Нагадаємо, вчора Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області були на межі потрапляння у "червону" зону карантину, там були перевищені відразу два показники по COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в "червоній" зоні карантину заборонені прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, заборонена робота ТРЦ, театрів і кінотеатрів.

У МОЗ уточнили, що масковий режим у цій зоні карантину не передбачений у парках і скверах, але обов'язковий в установах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях громадського користування - за умови, що немає можливості дотриматися відстані мінімум одного метра.

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