Головна » Новини » Політика

Показані РФ "уламки дрона" не можуть бути доказом "атаки на резиденцію Путіна", - ЦПД

Росія, Середа 31 грудня 2025 18:10
UA EN RU
Показані РФ "уламки дрона" не можуть бути доказом "атаки на резиденцію Путіна", - ЦПД Фото: керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Росія оприлюднила фотографії уламків дрона, нібито атакувавшого резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Експерти та українські військові спростовують ці "докази".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Російське Міноборони показало фотографії металевих фрагментів, викладених на сніг, як "докази" атаки дронів на резиденцію Путіна. Проте походження цих об’єктів залишається невідомим, як і час та місце їх появи.

Попри заяви про 91 безпілотник та "цілеспрямовану атаку", жодних переконливих підтверджень немає. Відсутні відео роботи ППО, не зафіксовані падіння дронів у заявлених місцях, навіть цифри росіян постійно змінювалися.

"Росіяни прогнозовано виклали уламки дрона лише через два дні після заяви - коли первинна версія не витримала критики", - пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Показані РФ &quot;уламки дрона&quot; не можуть бути доказом &quot;атаки на резиденцію Путіна&quot;, - ЦПД

Фото: уламки дрона, який ніби "летів на резиденцію Путіна"(t.me/akovalenko1989)

Він наголосив, що це традиційна тактика Кремля - замість пояснень невідповідностей - публікувати випадкові фрагменти на снігу.

Експерти вважають, що історія з "атакою на Валдай" - це спроба Кремля інформаційно прикрити власні плани тиску на Україну, вплинути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для можливих ударів по українських містах.

Нагадаємо, що 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив про нібито спробу атаки українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Представник РФ відразу перейшов до погроз, заявивши, що Росія вже визначила цілі для "удару у відповідь" та безпідставно звинувативши Київ у "державному тероризмі".

При цьому його заяви не збігаються з інформацією Міністерства оборони РФ, зокрема щодо кількості дронів, які нібито брали участь у атаці.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що інцидент нібито дозволить Росії "посилити переговорні позиції" щодо України.

В МЗС України наголосили, що історія з атакою є фейком, який Москва використовує для підриву мирних ініціатив за участі Києва та Вашингтона.

Також в МЗС висловили здивування через офіційні реакції кількох країн Центральної Азії на вигаданий "напад на резиденцію президента РФ Володимира Путіна".

РБК-Україна писало про заяви російської сторони про нібито атаку на резиденцію Путіна та розбіжності в заявах влади РФ.

