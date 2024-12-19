Покарають продавця і покупця: які штрафи передбачені за незаконну вирубку та купівлю ялинок

Вирубка ялинок

Згідно з українським законодавством, незаконна вирубка ялинок є серйозним порушенням природоохоронного законодавства, яке карається як адміністративними, так і кримінальними санкціями.

Ірина Ан пояснює, що відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України, незаконна вирубка лісу, зокрема ялинок, що заподіяло істотну шкоду, карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років. Якщо ж вирубка завдала значної шкоди навколишньому середовищу, то покарання може бути суворішим – до п’яти років ув'язнення. За кримінальною статтею істотною шкодою є шкода на суму 30 280 гривень.

Якщо обсяг шкоди менший діяння кваліфікується за статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення – там розмір штрафу є меншим- від 510 до 1020 гривень, проте відповідальність настає й за 1 зрубане дерево.

Купівля ялинок без штрих-коду

За словами адвокатки, усі ялинки, що продаються легально, повинні мати штрих-код, який підтверджує їхнє легальне походження. Відсутність маркування є порушенням, яке карається адміністративним штрафом. Протокол може бути складений як на продавця, так і на покупця такої ялинки, а сума штрафу складає від 510 до 1700 гривень з конфіскацією самої ялинки.

Протоколи за такі порушення складають працівники Національної поліції, а подальший розгляд справи відбувається у суді.

Щоб уникнути штрафів та підтримати захист довкілля, варто купувати ялинки лише у перевірених точках продажу, де продукція має відповідне маркування.