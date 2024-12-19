Накажут продавца и покупателя: какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку и покупку елок

Вырубка елок

Согласно украинскому законодательству, незаконная вырубка елок является серьезным нарушением природоохранного законодательства, которое карается как административными, так и уголовными санкциями.

Ирина Ан объясняет, что согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная вырубка леса, в частности елок, причинившая существенный вред, наказывается штрафом от 17 000 до 25 500 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет. Если же вырубка нанесла значительный ущерб окружающей среде, то наказание может быть строже - до пяти лет заключения. По уголовной статье существенным вредом является ущерб на сумму 30 280 гривен.

Если объем ущерба меньше деяния квалифицируется по статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях - там размер штрафа меньше - от 510 до 1020 гривен, однако ответственность наступает и за 1 срубленное дерево.

Покупка елок без штрих-кода

По словам адвоката, все елки, которые продаются легально, должны иметь штрих-код, подтверждающий их легальное происхождение. Отсутствие маркировки является нарушением, которое наказывается административным штрафом. Протокол может быть составлен как на продавца, так и на покупателя такой елки, а сумма штрафа составляет от 510 до 1700 гривен с конфискацией самой елки.

Протоколы за такие нарушения составляют работники Национальной полиции, а дальнейшее рассмотрение дела происходит в суде.

Чтобы избежать штрафов и поддержать защиту окружающей среды, стоит покупать елки только в проверенных точках продаж, где продукция имеет соответствующую маркировку.