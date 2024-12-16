У Києві працюють 95 офіційних ялинкових ярмарків: де легально придбати новорічне дерево

У Києві відкрито 95 офіційних ялинкових ярмарків, де можна придбати натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси. Торгівля триватиме до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Цьогоріч ялинки доставляють із лісових господарств Волині, Закарпаття та навіть із Данії. Продавці зобов’язані мати екологічний паспорт на ялинку, сертифікат лісництва та товарно-транспортну накладну.

Зазначається, що на офіційних точках продажу всі дерева чиповані. Це гарантує їхнє законне походження та допомагає боротися з незаконною вирубкою. Кожна ялинка має самоклейну етикетку з індивідуальним номером і штрих-кодом. Інформацію про дерево можна перевірити на сайті open.ukrforest.com .

Покарання за незаконну вирубку ялинок

Нагадаємо, українців попереджають, що за незаконну вирубку хвойних дерев передбачено штраф у розмірі від 510 до 5 100 гривень. Мешканців України закликають купувати живі ялинки виключно у легальних продавців. На зрізі таких дерев обов’язково має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства. У разі незаконної вирубки або купівлі передбачені штрафи та кримінальна відповідальність.

За незаконну порубку або пошкодження лісових культур згідно зі статтею 65 Кодексу про адмінправопорушення штрафи становлять від 510 до 1020 грн для громадян, а також від 2550 до 5100 грн для посадових осіб.

Кримінальна відповідальність, згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України, передбачає обмеження волі на строк від 3 до 7 років або штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

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