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Пока не для всех. Как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию

Автор: Ирина Гамерская

Тысяча гривен за вакцинацию в Украине выплачивается гражданам, которые получили две дозы прививки от коронавируса. Однако, на первом этапе получить ее смогут лишь те, у кого есть "зеленый" сертификат в приложении "Дия".

Подробнее о том, как получить и на что потратить деньги - в материале РБК-Украина.

Условия

Условием для получения "ковидной" тысячи является полный курс вакцинации. Кроме того, деньги выплачиваются только совершеннолетним и только на виртуальную карту. Карту можно оформить в одном из банков-партнеров как онлайн, так и в отделении.

Деньги с карты снять нельзя, также нельзя перевести выплату на другую карту. А потратить можно лишь на определенные услуги:

  • покупка билетов на поезд или самолет, но только в пределах Украины,
  • покупка билетов в театр, музей, кинотеатр,
  • покупка абонемента в спортзал,
  • покупка книг.

Кроме того, с января люди старше 60 лет смогут купить за "ковидную" тысячу лекарства.

Чтобы получить деньги в этом году, нужно успеть подать заявку до 29 декабря. А потратить деньги нужно за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.

Выплаты стартовали

На этой неделе три банка уже начали выплачивать тысячу за вакцинацию. Так, клиенты Monobank, Альфа-банка и А-банка уже начали получать деньги. Вместе с тем, официально начисление средств стартует 19 декабря.

Чтобы получить деньги нужно оформить виртуальную карту в банке, а затем зайти в приложение "Дия" и нажать "еПоддержка" в разделе "Услуги". Карта для выплат подтянется в приложение автоматически.

Выплаты пока не для всех

Отметим, в этом году стартует лишь первый этап программы и получить деньги можно только при наличии сертификата о вакцинации в приложении "Дия". Таким образом, владельцы бумажных сертификатов или же те, кто сгенерировал сертификат на портале "Дия", получить выплаты пока не смогут. Для них разработают отдельный алгоритм, воспользоваться услугой они смогут в следующем году.

Напомним, кроме указанных выше банков, оформить карту для получения тысячи за вакцинацию можно также в ПриватБанке и Ощадбанке.

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