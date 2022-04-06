За минувшие сутки оккупанты 81 раз обстреляли Луганскую область
Российские военные за минувшие сутки 81 раз обстреляли города и села Луганской области. В частности, оккупанты наносили удар из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Сообщается, что в результате обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
"81 раз россияне обстреляли города и села Луганщины за прошедшие сутки из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации. В результате обстрелов повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, частные и многоэтажные дома", - написал Гайдай.
Также он добавил, что под огонь попали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горское, Золотое и Новодружеськ.
Кроме того, в Северодонецке местный житель получил ранение, ему оказали первую помощь.
За минувшие сутки оккупанты 81 раз обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Ранее мы сообщали, что оккупанты стягивают технику в Луганскую область и через 3-4 дня планируют наступать.
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