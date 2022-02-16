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"Пока нет войны или ракет": Ryanair продолжит полеты в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил о продолжении полетов Украину. Он отметил, что лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы не видим причин для прекращения полетов (в Украину - ред.), пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно", - цитирует издание заявление О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.

Напомним, с 14 февраля мировых страховые компании прекратили страхование самолетов в небе Украины.

Отметим, для гарантий бесперебойных полетов над Украиной Кабинет министров выделил почти 17 млрд гривен на поддержку национальных авиакомпаний.

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